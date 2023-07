Maison Chadelaud Villa gallo-romaine de Coux Auzances, 10 juillet 2023, Auzances.

Maison Chadelaud Lundi 10 juillet, 19h00, 19h30 Villa gallo-romaine de Coux entrée libre sur réservation

Maison Chadelaud, c’est une déclinaison pop-folk de l’univers musical de Sébastien Chadelaud. Il est seul avec sa guitare, ses chansons pop en français, ses reprises atypiques notamment celles des spectacles de la compagnie La sœur de Shakespeare.

Il pourrait bien vous faire entonner avec lui des chansons connues de tous

Villa gallo-romaine de Coux Parc de Coux, 23700 Auzances Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine

©Vincent Fillon