Projet de maison de santé pluriprofessionnelle du Pont-de-Bois : réunion d’information à destination des professionnels de santé Mercredi 4 octobre, 20h00 Villa Gabrielle Sur inscription

La ville de Villeneuve d’Ascq est engagée depuis plusieurs années dans une démarche de promotion de la santé pour tous ses habitants quel que soit leur âge, ou leur lieu de résidence.

Un diagnostic territorial de santé réalisé en 2021 a permis de faire un état des lieux de l’existant mais aussi de repérer des besoins en offre de soins sur la commune.

Forte de ces constats, la CTPS de la Marque, dans le cadre de ses missions, et en partenariat avec la ville, souhaite porter une réflexion autour d’un projet de création d’une Maison de Santé pluriprofessionnelle qui se situerait dans le quartier Pont-de-Bois.

Afin de vous présenter plus précisément ce projet et répondre à toutes vos questions, nous vous convions à une réunion publique à laquelle vous pourrez participer mercredi 4 octobre 2023 à 20h au salon Charlemagne de la Villa Gabrielle

Cette réunion est réservée exclusivement aux professionnels de santé du territoire de Villeneuve d’Ascq.

L’inscription se fait en ligne : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/maisondesante

Villa Gabrielle 29 Rue Pasteur, 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

2023-10-04T20:00:00+02:00 – 2023-10-04T22:00:00+02:00

