Villeneuve-d'Ascq Milonga – initiation et démonstration de tango à la Villa Gabrielle Villa Gabrielle Villeneuve-d’Ascq, 17 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Milonga – initiation et démonstration de tango à la Villa Gabrielle Dimanche 17 septembre, 14h30 Villa Gabrielle Gratuit, sans inscription Dimanche 17 septembre de 14h30 à 18h30, venez admirer et participer à la Milonga de l’association Moonlight Tango!

La Milonga c’est un bal où on danse le tango milonga. Tout l’après-midi, les danseurs de l’association Moonlight Tango magnifient le salon Charlemagne de la Villa Gabrielle par des démonstrations de cette danse de couple sensuelle.

Venez vous initiez ! C’est un type de danse dans lequel on se laisse entrainer par la musique. Il suffit simplement de connaître les pas de base pour pouvoir se lancer sur la piste! Villa Gabrielle 29 rue Pasteur 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Annappes Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

