Un monde sans fleur Villa Freundler Genève Catégorie d’Évènement: Genève Un monde sans fleur Villa Freundler Genève, 9 décembre 2023, Genève. Un monde sans fleur Samedi 9 décembre, 16h00 Villa Freundler Gratuit Après son succès au Conservatoire et jardins botaniques cet été, la Compagnie Coralena revient présenter « Un monde sans fleur » à petits et grands dans divers lieux cet hiver.

Une médiation est prévue suite à la représentation. Villa Freundler Passage de Saint-François 4, 1205 Genève Genève 1205 /plan-ville/salles-polyvalentes-quartier/villa-freundler/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T16:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00

2023-12-09T16:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00 Compagnie Coralena Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Villa Freundler Adresse Passage de Saint-François 4, 1205 Genève Ville Genève Lieu Ville Villa Freundler Genève latitude longitude 46.194569;6.143882

Villa Freundler Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/