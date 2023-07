Concerts : « Les cheminées s’enflamment pour Yos, dans son numéro de charme « Vous êtes si jolies » – Chansons d’amour » Villa et jardin « Lo Trémoulado » La Pouge, 16 septembre 2023, La Pouge.

Concerts : « Les cheminées s’enflamment pour Yos, dans son numéro de charme « Vous êtes si jolies » – Chansons d’amour » 16 et 17 septembre Villa et jardin « Lo Trémoulado » Gratuit. Entrée libre. La participation pour les concerts est libre.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la villa et jardin Lo Trémoulado, autour de visites libres du jardin et de plusieurs concerts au sein du lieu !

La visite du jardin se prolongera, le samedi 16 septembre 2023, à 20h, par un concert autour du feu avec Yos, dans son spectacle « Vous êtes si jolies ». Il y interprète des chansons d’amour et chante sur une bande son.

Le dimanche 17 septembre 2023, le concert devant la cheminée se déroulera à 15h00, toujours avec Yos et son spectacle « Vous êtes si jolies », mais, cette fois-ci, accompagné à la guitare par Yves Dupont.

La visite du jardin est ouverte, tout au long des deux journées, indépendamment des concerts, de 10h à 12h et de 14h30 à 20h.

Villa et jardin « Lo Trémoulado » Le Bourg, 23250 La Pouge La Pouge 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 14 65 96 02 Villa et jardin « Lo Trémoulado » datent de 1907. Cet ensemble est répertorié dans le « guide des constructeurs » de 1907. Stationnement possible le long des deux rues longeant propriété.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

©Dominique Baboulet