Visite de la Maison Verte – Villa Dubois

La Maison Verte, inscrite au titre des Monuments historiques est l'oeuvre conjuguée de l'architecte Auguste-Georges Dubois, du sculpteur André Laoust et du céramiste Emile Muller. Son style éclectique, typique de la fin du 19e siècle, déploie en façade des ornements uniques de grès émaillé. Elle abrite aujourd'hui l'atelier du peintre Hugo Laruelle.

Villa Dubois « La Maison Verte »
28 rue du Maréchal Foch – 59100 Roubaix

La Maison verte est l'œuvre de l'architecte Auguste Georges Dubois, datée en façade de 1893, elle se caractérise par son style éclectique et sa façade de briques vertes émaillées ainsi que ses cariatydes ailées soutenant la corniche. C'est dans La Maison Verte que Hugo Laruelle a choisi d'établir son atelier de peintre.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

16 et 17 septembre 2023, 14:00-18:00

Roubaix, Nord, Hauts-de-France

