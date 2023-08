Conférence, débat : Bergson ou le temps réinventé Villa du Temps retrouvé, 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg, 28 octobre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Cette conférence animée par Emmanuel Kessler vous permettra de mieux connaître Bergson et d’interroger le lien réel, ou pas, entre la pensée du temps chez Proust et celle qu’a développée Bergson. Plus que retrouvé, le temps bergsonien est, selon Emmanuel Kessler, un temps réinventé..

2023-10-28 15:30:00 fin : 2023-10-28 16:45:00. .

Villa du Temps retrouvé, 15 Avenue du Président Raymond Poincaré

Cabourg 14390 Calvados Normandie



In this lecture by Emmanuel Kessler, you’ll get to know Bergson better, and explore the link – or lack of it – between Proust’s thinking on time and Bergson’s. More than a rediscovery, Bergsonian time is, according to Emmanuel Kessler, a reinvented time. According to Emmanuel Kessler, Bergsonian time is more than just rediscovered, it is reinvented.

En esta conferencia de Emmanuel Kessler, aprenderá más sobre Bergson y se planteará si existe un vínculo real entre el concepto de tiempo de Proust y el desarrollado por Bergson. Según Emmanuel Kessler, el tiempo bergsoniano no sólo se redescubre, sino que se reinventa.

Diese von Emmanuel Kessler geleitete Konferenz ermöglicht es Ihnen, Bergson besser kennen zu lernen und zu hinterfragen, ob es eine wirkliche Verbindung zwischen Prousts Denken über die Zeit und dem von Bergson entwickelten Denken über die Zeit gibt oder nicht. Mehr als nur wiedergefunden, ist die Bergsonsche Zeit laut Emmanuel Kessler eine neu erfundene Zeit.

