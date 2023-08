Conférence, débat : Henri de Toulouse-Lautrec, un autre regard sur la Belle Époque Villa du Temps retrouvé, 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg, 14 octobre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

À l’occasion de l’exposiiton des œuvres de Henri de Toulouse-Lautrec, la Villa du Temps retouvé a l’honneur d’accueillir Monsieur Bertrand du Vignaud, historien de l’art spécialiste du mécénat culturel, administrateur du musée Toulouse-Lautrec à Albi, petit-neveu de Henri de Toulouse-Lautrec et propriétaire de sa maison natale..

2023-10-14 15:30:00 fin : 2023-10-14 16:45:00. .

Villa du Temps retrouvé, 15 Avenue du Président Raymond Poincaré

Cabourg 14390 Calvados Normandie



On the occasion of the exhibition of works by Henri de Toulouse-Lautrec, the Villa du Temps retouvé is honored to welcome Mr. Bertrand du Vignaud, art historian specializing in cultural patronage, administrator of the Musée Toulouse-Lautrec in Albi, grand-nephew of Henri de Toulouse-Lautrec and owner of the house where he was born.

Con motivo de la exposición de obras de Henri de Toulouse-Lautrec, la Villa du Temps retouvé tiene el honor de recibir al Sr. Bertrand du Vignaud, historiador del arte especializado en mecenazgo cultural, administrador del Museo Toulouse-Lautrec de Albi, sobrino nieto de Henri de Toulouse-Lautrec y propietario de la casa natal de éste.

Anlässlich der Ausstellung der Werke von Henri de Toulouse-Lautrec hat die Villa du Temps retouvé die Ehre, Herrn Bertrand du Vignaud, Kunsthistoriker, Spezialist für Kultursponsoring, Verwalter des Museums Toulouse-Lautrec in Albi, Großneffe von Henri de Toulouse-Lautrec und Besitzer seines Geburtshauses, zu begrüßen.

