[Rendez-vous d’Exception] Coulisses d’une édition d’exception Villa du Lavoir, 31 mars 2023, Paris. [Rendez-vous d’Exception] Coulisses d’une édition d’exception Vendredi 31 mars, 16h00, 17h15, 18h30 Villa du Lavoir Lors de ce Rendez-vous d’Exception, vous serez reçus dans son atelier par le joaillier Karl Mazlo, en compagnie de la designer Alice Moreau et de l’agence La Fabrique Singulière. Nous vous y raconterons les coulisses d’une édition ultra-limitée, réalisée en 4 exemplaires : du brief client à la réalisation finale, en passant par la conception, la création et la fabrication… une occasion unique pour découvrir les secrets d’une oeuvre inédite. Date des Rendez-vous d’Exeption : vendredi 31 mars 16h – 17h

17h15 – 18h15

18h30 – 19h30 Condition de participation : Rendez-vous sur inscription à l’adresse mail suivante : contact@lafabriquesinguliere.com

12 personnes maximum par session Villa du Lavoir 70 rue René Boulanger 75010 Paris Paris 75010 Quartier de la Porte-Saint-Martin Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@lafabriquesinguliere.com »}] [{« link »: « mailto:contact@lafabriquesinguliere.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T16:00:00+02:00 – 2023-03-31T17:00:00+02:00

2023-03-31T18:30:00+02:00 – 2023-03-31T19:30:00+02:00 joaillerie surmesure Julie Limont

