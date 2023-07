Visite libre de la Villa du Châtelet villa du Châtelet Évian-les-Bains, 16 septembre 2023, Évian-les-Bains.

Visite libre de la Villa du Châtelet 16 et 17 septembre villa du Châtelet entrée libre

Construite en 1896 pour Charles Taillefer, avocat-conseil de l’ambassade de France à Londres, puis intégrée dans le complexe thermal du Châtelet, cette grande villa est un bel exemple de l’art de vivre de la Belle Époque.

villa du Châtelet 31 quai Paul Léger 74500 Evian-les-Bains Évian-les-Bains 74500 La Serraz Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0624123449 http://www.evianchatelet.org/ https://www.facebook.com/evianchatelet La Villa du Châtelet est un lieu unique, situé à Évian-les-Bains, au bord du lac Léman.

Témoignage de l’art de vivre de la Belle Époque, elle a appartenu autrefois au complexe thermal du Châtelet et a récemment été restaurée. Elle accueille aujourd’hui un cercle culturel ouvert à toute personne éprise d’histoire et de patrimoine.

La Villa offre un espace d’exposition original qui présente la mémoire historique et artistique de la région évianaise et lémanique dans les domaines les plus variés, permettant aux visiteurs de découvrir toute la richesse de l’histoire culturelle locale.

La Villa du Châtelet est aussi un lieu de découvertes et de rencontres intellectuelles. Elle propose, tout au long de l’année, deux à trois fois par mois, des animations destinées à aiguiser la culture générale du public : ateliers philosophiques, rencontres littéraires, histoire de l’art, esthétique musicale…

Idéalement située, à 8 mn à pied du débarcadère, dans un magnifique jardin face au lac, la Villa du Châtelet est enfin un but de promenade et un lieu de détente.

Elle dispose d’un espace idéal pour une pause hors du temps. On peut y prendre une collation, y feuilleter des livres et des revues ou, encore, y faire une partie d’échecs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©Villa du Châtelet