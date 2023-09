Villa Domergue Villa Domergue Cannes, 16 septembre 2023, Cannes.

Villa Domergue 16 et 17 septembre Villa Domergue Entrée libre

Visite libre ou commentée SAMEDI et DIMANCHE 11h – 19h (durée 30 mn)

Découverte de l’exposition Odette et Jean-Gabriel Domergue à Cannes.

Rens. 04 97 06 45 21

Jean-Gabriel Domergue (1889-1962), acquiert le terrain de la villa Fiesole en 1927. Cet artiste inspiré par Toulouse-Lautrec, Degas et Boldini, est l'inventeur d'un nouveau type de beauté féminine : »La Parisienne ». Avec son épouse, Odette Domergue (1884 – 1973), ils firent de leur somptueuse demeure la capitale d'un certain art de vivre. Elaborée avec des matériaux prélevés sur le terrain, la villa Domergue reste un des rares exemples architecturaux de l'entre-deux guerre. Créée dans une période d'aisance et selon l'inspiration des domaines qui dominent Florence à cette époque, cet édifice est un véritable écrin dans le paysage cannois.

