Visite de la Villa-des-iles de style Art-Nouveau et de son jardin. Exposition sur l’histoire de la villa et de ses premiers propriétaires. Projection photographies années 1900 en 3D. L’entrée se fait au 6 rue du pont côté jardin.

Entrée gratuite, sans réservation. L’accessibilité aux mobilités réduites est partielle.

Villa des Îles 6 rue du Pont, 86260 Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe Vienne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

