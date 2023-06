Happy hour à la Villa des Bordes Villa des bordes, 2 juin 2023, .

Happy hour à la Villa des Bordes 2 – 30 juin Villa des bordes Voir https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXukYYx-g_u3iyneqzJ_SMOXsNVVdcWQoMJKXqOOteQ48ygg/viewform?fbclid=IwAR3FAvOjWYqjSmKAioeGpe70lLddbnX61wiaj7gUU654HO4JKglWb230Gp8

Après une bonne semaine au bureau, décompressez dans un cadre idyllique et raffiné à la Villa des Bordes ! Happy hour les jeudis, vendredis et samedis de 17h à 20h, sur réservation (via le lien situé dans la colonne de droite des coordonnées). Vous profiterez de délicieux amuses-bouches comme des bagels, des assiettes mixtes, des assortiments de pain au lait, des cocktails et bien entendu … d’un peu de musique !

Villa des bordes 9 Rue des Bordes, Clery-saint-andre [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 46 94 60 »}, {« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXukYYx-g_u3iyneqzJ_SMOXsNVVdcWQoMJKXqOOteQ48ygg/viewform?fbclid=IwAR3FAvOjWYqjSmKAioeGpe70lLddbnX61wiaj7gUU654HO4JKglWb230Gp8 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T17:00:00+02:00 – 2023-06-02T20:00:00+02:00

2023-06-30T17:00:00+02:00 – 2023-06-30T20:00:00+02:00

FMACEN045V508LWQ

OT TDVL