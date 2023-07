Visite guidée de la villa Dervaux – maison Henri Masselis Villa Derveaux Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Visite guidée de la villa Dervaux – maison Henri Masselis Villa Derveaux Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix. Visite guidée de la villa Dervaux – maison Henri Masselis 16 et 17 septembre Villa Derveaux Réservation à l’Office de Tourisme de Roubaix, pièce d’identité obligatoire Construite en 1904, cette propriété fut la demeure du négociant textile Henri Masselis. Cette maison de maître au style architectural typiquement Art nouveau est l’oeuvre de l’architecte Elie Dervaux. Aujourd’hui rebaptisé « Villa Dervaux », la maison fait l’objet de nombreuses restaurations. Les propriétaires vous proposent une visite inédite de l’intérieur. Villa Derveaux 16 boulevard du Général Leclerc, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 65 31 90 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

