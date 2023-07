Cet évènement est passé Villa Lunoterie Expériences villa de la Lunoterie Oyré Catégories d’Évènement: Oyré

Vienne Villa Lunoterie Expériences villa de la Lunoterie Oyré, 10 juillet 2023, Oyré. Villa Lunoterie Expériences 10 – 15 juillet villa de la Lunoterie à La Villa de la lunoterie villa de la Lunoterie 70 rue de la Grand Croix 86220 Oyre Oyré 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:30:00+02:00 – 2023-07-10T16:30:00+02:00

2023-07-15T08:30:00+02:00 – 2023-07-15T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Oyré, Vienne Autres Lieu villa de la Lunoterie Adresse 70 rue de la Grand Croix 86220 Oyre Ville Oyré Departement Vienne Lieu Ville villa de la Lunoterie Oyré

villa de la Lunoterie Oyré Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oyre/