Exposition « Tous au jardin » avec les œuvres des élèves de l’école Hoffmann en collaboration avec Lisa Miroglio Villa Daumier, 3 juin 2023, Valmondois. Exposition « Tous au jardin » avec les œuvres des élèves de l’école Hoffmann en collaboration avec Lisa Miroglio Samedi 3 juin, 15h00 Villa Daumier Fresque des enfants de l’école Robert Hoffmann en collaboration avec Lisa Miroglio. Villa Daumier Chemin Bescherelle 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France La villa Daumier est un musée Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

