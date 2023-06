Villa Ciittadella Vigodarzere Saonara Saonara Catégories d’Évènement: Padova

Saonara Villa Ciittadella Vigodarzere Saonara, 3 juin 2023, Saonara. Samedi 3 juin, 10h00, 12h00, 15h00 Villa Ciittadella Vigodarzere Villa Ciittadella Vigodarzere Via Valmarana, 1, 35020 Saonara PD Saonara Padova Veneto https://villacittadellavigodarzere.com/ [{« type »: « email », « value »: « info@villacittadellavigodarzere.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T11:30:00+02:00

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:30:00+02:00 ©VillaCittadellaVigodarzere Détails Catégories d’Évènement: Padova, Saonara Autres Lieu Villa Ciittadella Vigodarzere Adresse Via Valmarana, 1, 35020 Saonara PD Ville Saonara Departement Padova Age max 99 Lieu Ville Villa Ciittadella Vigodarzere Saonara

Villa Ciittadella Vigodarzere Saonara Padova https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saonara/

Villa Ciittadella Vigodarzere Saonara 2023-06-03 was last modified: by Villa Ciittadella Vigodarzere Saonara Villa Ciittadella Vigodarzere Saonara 3 juin 2023