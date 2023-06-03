Villa Ciittadella Vigodarzere Saonara Saonara
Villa Ciittadella Vigodarzere Saonara, 3 juin 2023, Saonara.
Samedi 3 juin, 10h00, 12h00, 15h00 Villa Ciittadella Vigodarzere
Villa Ciittadella Vigodarzere Via Valmarana, 1, 35020 Saonara PD Saonara Padova Veneto https://villacittadellavigodarzere.com/ [{« type »: « email », « value »: « info@villacittadellavigodarzere.com »}]
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
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Saonara Padova