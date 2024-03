Villa Cernigliaro Sordevolo, samedi 1 juin 2024.

1 et 2 juin Villa Cernigliaro

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T15:30:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:30:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Villa Cernigliaro via clemente vercellone 4 Sordevolo 13817 Bielle Piémont +39 3482517279 https://www.villacernigliaro.it https://www.facebook.com/villacernigliaro/ Icône de raffinement et de liberté, emblème d’un style classique intemporel et inépuisable source d’inspiration.

La grande beauté de la structure permet de vivre un séjour inoubliable.

L’entrée principale s’ouvre sur l’escalier en tenaille en pierre qui mène à la spectaculaire véranda.

et de là, vous entrez dans la Sala ndei Poeti, une grande salle décorée de stucs français ;

de là vous accédez aux 4 salles thématiques : salle de jeux, salon de thé, salle de billard et salle à manger.

Le Hall Central bénéficie de la vue de l’ancien vitrail artistique, qui le reproduit une fontaine entourée de guirlandes de fruits;

L’important escalier en marbre mène aux étages supérieurs où se trouvent les Suites raffinées et élégantes.

Détente profonde, air pur, santé et culture

La Villa Cernigliaro était un bon refuge pour les figures les plus importantes de la culture italienne du début du XXe siècle.

Avec son mobilier d’origine, les environnements éclectiques conçus par l’architecte Chevalley, il offre désormais

un hébergement de charme pour les clients qui recherchent, en plus d’un environnement confortable,

en pleine nature, un lieu de séjour raffiné. Les chambres et salles de bains conservent le style éclectique d’origine.

La promenade dans le parc historique permet d’admirer des spécimens centenaires de cèdres du Liban

et deodara, cyprès, magnolias grandiflora, camélias, rhododendrons à floraison cyclique, troènes géants,

tilleuls, hêtres dans les 5 variétés.

Le parc abrite un charmant jardin à l’italienne avec des haies de buis qui surplombe le splendide panorama de la vallée de l’Elvo.

Ce spectacle naturel constitue une magnifique toile de fond depuis tous les points de vue de la maison. parking à 20 mètres, croisement de route

