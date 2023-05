Un jardin exotique en centre historique Villa Caryota Fréjus Catégories d’Évènement: Fréjus

Var Un jardin exotique en centre historique Villa Caryota, 4 juin 2023, Fréjus. Un jardin exotique en centre historique Dimanche 4 juin, 10h00 Villa Caryota Sur réservation L’un des plus beaux jardins exotiques privés vous ouvre ses portes au pied du centre historique : découvrez ex-ceptionnellement la Villa Caryota et ses 250 palmiers… Villa Caryota 192 avenue Aristide Briand 83061 FREJUS Fréjus 83600 Port Fréjus Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06.18.90.78.55 »}] L’un des plus beaux jardins exotiques, aux 250 essences exotiques, vous ouvre ses portes au pied du centre historique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T15:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T15:00:00+02:00 ©Ville de Fréjus Détails Catégories d’Évènement: Fréjus, Var Autres Lieu Villa Caryota Adresse 192 avenue Aristide Briand 83061 FREJUS Ville Fréjus Departement Var Lieu Ville Villa Caryota Fréjus

Villa Caryota Fréjus Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frejus/

Un jardin exotique en centre historique Villa Caryota 2023-06-04 was last modified: by Un jardin exotique en centre historique Villa Caryota Villa Caryota 4 juin 2023 Fréjus Villa Caryota Fréjus

Fréjus Var