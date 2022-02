Villa Carmignac – Exposition 2022 – Le songe d’Ulysse Hyères Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Villa Carmignac – Exposition 2022 – Le songe d’Ulysse Hyères, 30 avril 2022, Hyères. Villa Carmignac – Exposition 2022 – Le songe d’Ulysse Villa Carmignac Porquerolles Hyères

2022-04-30 10:00:00 10:00:00 – 2022-10-16 18:00:00 18:00:00 Villa Carmignac Porquerolles

Hyères Var EUR La Villa Carmignac vous embarque dans le songe d’ulysse, une aventure esthétique et mythologique librement inspirée de l’odyssée d’Homère ! fondation@carmignac.com +33 4 65 65 25 50 https://www.fondationcarmignac.com/fr/ Villa Carmignac Porquerolles Hyères

