Visites commentées d’une villa, en langue des signes Villa Bloch Poitiers, 16 septembre 2023, Poitiers.

Visites commentées d’une villa, en langue des signes 16 et 17 septembre Villa Bloch Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité. Durée : 45 min. Inscription possible du 28 août au 15 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Découvrez la villa Bloch, l’ancienne demeure de Jean-Richard Bloch,devenue lieu de résidences d’artistes. Vous pourrez visiter la maison, en apprendre plus sur le parcours de l’homme à la fois intellectuel engagé, écrivain et journaliste, et découvrir le projet de la villa Bloch.

Les visites traduites en langue des signes française.

Villa Bloch 138 rue de la Mérigotte, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Les Côteaux de Saint-Saturnin Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 30 81 87 »}] En mars 2017, la ville de Poitiers lance un nouveau projet culturel : l’ancienne maison de Jean-Richard Bloch, la villa Bloch, deviendra un lieu de résidences pour quatre artistes.

Son objectif est de rendre un hommage vivant à la mémoire de Jean-Richard Bloch et à la liberté d’expression, qu’il a défendue toute sa vie. En écho à la générosité et à l’humanisme de Jean-Richard Bloch, qui a accueilli beaucoup d’artistes en exil à la Mérigote, un des espaces de résidence de la villa Bloch est réservé à un auteur fuyant le régime répressif de son pays d’origine.

La ville de Poitiers est devenue membre du réseau international des villes-refuges ICORN (International Cities of Refuge Network), qui invitent, accueillent et accompagnent un auteur persécuté (écrivain, journaliste, caricaturiste…) pour une période de deux ans.

