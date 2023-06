Batuk’Azul IX : au Rythme du Royans Villa Blagneux Chevrières, 6 août 2023, Chevrières.

Batuk’Azul IX : au Rythme du Royans 6 – 12 août Villa Blagneux 30€ (tarif habituel des activités avec nuitées de la Troupe BatukaVI : 5€/Nuitée/Enfant)

20 enfants de la Troupe BatukaVI au niveau artistique moyen à confirmé, et principalement issus de nos quartiers populaires sud-grenoblois (en particulier Villeneuves d’Echirolles et Grenoble), vont profiter et animer diverses petites communes et lieux culturels du Royans, entre les départements drômois et isérois.

Ils présenteront ainsi des spectacles chorégraphiés de batucada dans les villages de Pont en Royans, Saint-Jean en Royans, Saint-Nazaire en Royans, Sainte-Eulalie en Royans, Saint-Laurent en Royans, Oriol en Royans, … mais aussi Cognin les Gorges, Rives et Saint-Marcellin.

Mais, ils bénéficieront aussi des richesses locales de cette petite région traversée par la Bourne : Grotte de Choranche, Grotte du Thais, Musée de l’Eau, Bateau à Roue, Maisons suspendues, Fontaines Pétrifiantes, Combe Laval, Cascade Blanche, Base de Marandan, … sans oublier les fameuses Ravioles du Royans :)

Ce séjour artistico-éducatif viendra compléter d’autres projets sportivo-pédagogiques déjà réalisés dans et autour du Massif du Vercors dont, parmi d’autres, Batuca’Vélo II (2017) et Batuk’Athlon III (2020) et s’appuiera sur des personnes morales publiques et privées ayant déjà fait intervenir la BatukaVI (carnavals, fêtes votives, marchés de Noël, …).

Ils seront logés en dur dans un gîte Jeunesse et Sport nommé « Villa de Blagneux », seront encadrés par 4 adultes salariés/parents de l’association Afric’Impact portant la Troupe BatukaVI et seront véhiculés à l’aide de trois véhicules (deux minibus et une voiture privée).

Note : Cette petite Tournée Batuk’Azul IX aoûtienne remplace, sur une seule semaine, la Tournée Batuca’Vélo VI précédemment prévue sur deux grosses semaines (et 500 km à vélo) par la Troupe BatukaVI. La raison principale tient à la densité de l’année scolaire 2022-2023 écoulée et de la mise en place de deux autres camps de qualité en juillet 2023, l’un en Grèce et l’autre sur Paris … qui plus est après une année 2021-2022 passée à réaliser 206 représentations musicales dans 10 pays (européens) différents en, ainsi, 12 mois. Le reste du mois d’août sera consacré à bilanter et préparer la 14ème rentrée de notre BatukaVI.

Villa Blagneux 38160 chevrières Chevrières 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T14:00:00+02:00 – 2023-08-06T23:59:00+02:00

2023-08-12T00:00:00+02:00 – 2023-08-12T12:00:00+02:00

