Enquête immersive grandeur nature sur l’esprit d’un cluedo Géant « Mystère à la Villa Beau-Chêne »

un mystère plane sur la Villa Beau-Chêne. Venez mener l’enquête ! Muni du carnet que l’on vous remettra, il faudra compter sur votre perspicacité pour déjouer les pièges, résoudre les énigmes et trouver les indices nécessaires à la résolution de ce mystère.

Animation créée et proposée par Artistes et Compagnie

Villa Beau Chêne (dite Villa de Joséphine Baker) 52 avenue Georges-Clemenceau 78110 le Vesinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

