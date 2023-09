Cet évènement est passé Visite guidée : « Histoires et petits secrets de la villa Beatrix Enea » Villa Beatrix Enea Anglet Catégories d’Évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques Visite guidée : « Histoires et petits secrets de la villa Beatrix Enea » Villa Beatrix Enea Anglet, 16 septembre 2023, Anglet. Visite guidée : « Histoires et petits secrets de la villa Beatrix Enea » 16 et 17 septembre Villa Beatrix Enea Gratuit. Sur inscription. Connaissez-vous la Villa Beatrix Enea ? Saviez-vous qu’elle n’a pas toujours porté ce nom ? Connaissez-vous l’architecte qui lui confère les marques de l’éclectisme en vogue à l’époque dont le fameux « arc Tudor ». Saviez-vous enfin qu’elle fut habitée successivement par des familles du Gotha européen ?

Aujourd'hui, la ville y programme des expositions. Au cours de cette visite, vous découvrirez son histoire et ses espaces dont les réserves de la collection municipale d'art contemporain ouvertes pour l'occasion.

Construite au début des années 1990, cette villa est un pôle important de vie culturelle angloye.

