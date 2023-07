Visite guidée d’une maison design des années 1960 Villa Ayrault Châtillon-sur-Thouet Catégories d’Évènement: Châtillon-sur-Thouet

Visite guidée d'une maison design des années 1960 Dimanche 17 septembre, 09h00 4 € adulte. 2 € -15 ans. Entrée libre. Visite en petits groupes dans l'ordre d'arrivée. Visite guidée d'un authentique fleuron des 30 glorieuses représentatif d'un patrimoine local imprégné d'un passé familial fort. Nombreux éléments décoratifs des années 1960 à 1970.

Lors de votre visite il vous sera présenté la villa, son histoire, son architecture, son implication dans le patrimoine local toujours vivant, grâce à son activité de chambres d’hôtes.

Cette visite pourra s'accompagner d'une promenade dans le parc arboré. Vous pourrez aussi profiter d'un vide-greniers, d'animations et d'une restauration sur le site. Villa Ayrault 36 route de Thouars, 79200 Châtillon-sur-Thouet Maison avant-gardiste des années 1960, témoin des trente glorieuses. Elle est exceptionnelle par sa dimension (1 000 m2 habitables), le volume des pièces (superficie, hauteur sous plafond), les matériaux utilisés (marbre, laiton), les innovations technologiques (table de salle à manger avec le centre qui tourne électriquement ; volets roulants électriques dans toute la maison), les aménagements astucieux (meubles sans pied fixés au mur…), les décors (vitraux « les 4 saisons » de Max Ingrand, appliques du même artiste…).

