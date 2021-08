Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Vilhades de récits en patois & musique locale Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire

Vilhades de récits en patois & musique locale Craponne-sur-Arzon, 26 août 2021, Craponne-sur-Arzon. Vilhades de récits en patois & musique locale 2021-08-26 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-26 17:30:00 17:30:00 place du for Rendez-vous devant l’Office de tourisme

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire Craponne-sur-Arzon EUR Par Rémy Désécures, animateur nature et Yasmine Idjedd

Plongez dans l’ambiance des couviges d’antan, de « vilhades » autour de lectures, de récits en patois traduits et accompagnés de musiques, à la vielle à roue ou à l’accordéon.

Inscription conseillée. dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Autres Lieu Craponne-sur-Arzon Adresse place du for Rendez-vous devant l’Office de tourisme Ville Craponne-sur-Arzon lieuville 45.33057#3.84664