Vilhades d'apre midzour

Maison des oiseaux, le samedi 16 avril à 16:00

Maison des oiseaux, le samedi 16 avril à 16:00

Dans l’esprit des veillées d’antan, l’équipe de l’association PANPA Haut Allier vous concocte une soirée où vous vous réjouirez autour d’histoires, de contes, de poésies et de musiques locales, en itinérance sur différentes places de village ou en salle. Cette animation propose des récites autour d’histoires en patois (avec traduction), de contes et de chants locaux accompagnés de sonorités de guitare, de vielle à roue et d’accordéon.

Participation libre

2022-04-16T16:00:00 2022-04-16T17:30:00

