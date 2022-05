Vile’ Art Parcours de sculptures Pesmes Pesmes Catégories d’évènement: Haute-Saône

Pesmes

Vile’ Art Parcours de sculptures Pesmes, 21 mai 2022, Pesmes. Vile’ Art Parcours de sculptures Pesmes

2022-05-21 – 2022-09-18

Pesmes Haute-Saône Parcours de sculptures à découvrir au centre du village de Pesmes et exposition aux Voûtes.

Vernissage le 21 mai à 18h. association@ileart-sculptures.com http://www.ileart-sculptures.com/ Parcours de sculptures à découvrir au centre du village de Pesmes et exposition aux Voûtes.

Vernissage le 21 mai à 18h. Pesmes

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Pesmes Autres Lieu Pesmes Adresse Ville Pesmes lieuville Pesmes Departement Haute-Saône

Pesmes Pesmes Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pesmes/

Vile’ Art Parcours de sculptures Pesmes 2022-05-21 was last modified: by Vile’ Art Parcours de sculptures Pesmes Pesmes 21 mai 2022 Haute-Saône Pesmes

Pesmes Haute-Saône