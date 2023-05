Portaventura Park + Ferrari Land – Billet daté PORTAVENTURA WORLD, 3 août 2023, ticketsvenue_address.

Portaventura Park + Ferrari Land – Billet daté PORTAVENTURA WORLD. Un spectacle à la date du 2023-08-03 à 00:00 (2023-05-19 au ). Tarif : 64.0 à 94.0 euros.

Gratuit pour les moins de 4 ans PORTAVENTURA WORLDBillet 1 jour :L’entrée permet 1 jour d’accès à PortAventura Park et Ferrari Land (le même jour) . L’entrée est valable uniquement pour la date sélectionnée lors du processus d’achat. Forfait 2 jours :L’entrée permet 1 jour d’accès à PortAventura Park et Ferrari Land (le même jour), plus un autre jour d’accès PortAventura Park. Le premier jour de la visite doit correspondre à la date sélectionnée et les deux jours d’accès doivent être consécutifs.Forfait 3 jours :L’entrée 3 jours, 2 parcs comprend l’accès à PortAventura Park et à Ferrari Land le même jour, plus 2 jours d’accès à PortAventura Park. Le premier jour de la visite doit correspondre à la date sélectionnée et les trois jours d’accès doivent être consécutifs.Aucun changement ni remboursement ne sera accepté. PORTAVENTURA PARKPortAventura Park est l’un des principaux parcs à thèmes les plus appréciés d’Europe. Ses 6 aires thématiques vous entraîneront dans un voyage fascinant autour des plus beaux lieux du monde. Dans votre aventure, vous retrouverez des attractions pour tous les goûts, trépidantes pour vivre des sensations fortes, des attractions d’intensité modérée et des attractions familiales, mais aussi aquatiques ; d’incroyables spectacles interprétés par des artistes du monde entier ; de nombreux restaurants où vous régaler et reprendre des forces ainsi que des boutiques d’artisanat, de mode ou de souvenirs pour garder en mémoire une journée inoubliable. Les surprises ne manquent pas et vous aurez le plaisir de rencontrer à tout moment les personnages les plus attachants de Sesame Street® ou encore la célèbre mascotte du resort, Woody Woodpecker, là où vous vous y attendrez le moins. Grâce à eux, vous arborerez un grand sourire !FERRARI LANDLe seul parc à thème d’Europe dédié à Ferrari qui rend hommage au patrimoine artistique italien et à Enzo Ferrari, créateur de la marque italienne mythique. Venez découvrir Red Force, l’accélérateur vertical le plus haut et le plus rapide d’Europe, l’innovant Flying Dreams qui vous permettra de voler au-dessus des lieux les plus emblématiques de la planète, ou encore la nouvelle aire pour enfants inaugurée en 2018. D’autre part, la Ferrari Gallery vous propose de découvrir l’histoire de la marque italienne de manière interactive ; jusqu’à 8 simulateurs professionnels de F1 vous attendent au Pole Position Challenge ; et ne manquez pas la cuisine italienne authentique du Ristorante Cavallino.Certains jeux de PortAventura World font l’objet d’un paiement direct au moment de leur utilisation. Portaventura World

PORTAVENTURA WORLD VILASECA AV. ALCALDE PERE MOLAS,S/N

