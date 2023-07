« DÉGUSTONS L’ÉTÉ » : MARCHÉ GOURMAND DE ST JULIEN Vilaris Saint-Julien, 12 juillet 2023, Saint-Julien.

Saint-Julien,Hérault

Dans le cadre du festival : « Dégustons l’été » Venez à Vilaris pour des marchés nocturnes gourmands – restauration sur place par les producteurs -animation musicale.

2023-07-12 19:00:00 fin : 2023-07-12 23:00:00. .

Vilaris

Saint-Julien 34390 Hérault Occitanie



As part of the festival « Dégustons l’été » Come to Vilaris for gourmet night markets – on-site catering by producers – musical entertainment

En el marco del festival « Saborea el verano » Venga a Vilaris para disfrutar de mercados nocturnos gastronómicos – catering in situ a cargo de productores – animación musical

Im Rahmen des Festivals: « Dégustons l’été » Kommen Sie nach Vilaris zu den nächtlichen Gourmetmärkten – Verpflegung vor Ort durch die Produzenten -musikalische Unterhaltung

Mise à jour le 2023-06-30 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC