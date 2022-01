Vilaines – journée des femmes de science Théâtre Astrée – Université Lyon 1, 11 février 2022, Villeurbanne.

Théâtre Astrée – Université Lyon 1, le vendredi 11 février à 14:00

Le 11 février, c’est la journée des femmes et des filles de science. À cette occasion, le Théâtre Astrée accueille un projet monté par la mission Égalité – Diversité et la mission Culture (l’organe qui gère la Théâtre Astrée) de l’Université Lyon 1. La compagnie Amadeus Rocket proposera le spectacle Vilaines, improvisé à partir de témoignages d’étudiants et étudiantes ainsi que du personnel de l’Université Lyon 1. L’événement est marrainé et sera introduit par l’humoriste Élodie Arnould. _Vilaines_ est un spectacle immersif et spontané. Sur scène, deux comédiennes et une musicienne s’emparent dans l’instant de récits intimes, issu de témoignage audio récoltées au sein même de l’université. Témoignages qui prennent corps, inspirent une réflexion et questionnent les rapports de domination et les émancipations possibles. Être vilaines, c’est le temps d’un spectacle, la joie, sur le fil, de transmettre, de détourner, de dénoncer, de saisir à bras le corps cette question de nos identités ! **compagnie Amadeus Rocket** Création sonore : Alexandre Chetail Interprètes : Julie Doyelle et Léa Marchand Musique : Pauline Laurendeau

Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon



