Vilaine en Fête Port de Tréhiguier 56760 Penestin Penestin, dimanche 5 mai 2024.

Portée par l’association Vilaine en Fête ce rassemblement populaire se veut à la fois maritime et terrestre.

Pendant 7 jours, c’est l’occasion de découvrir plus de 140 bateaux traditionnels et vieux gréements glissant sur La Vilaine dans une navigation bucolique et enthousiaste entre Pénestin et Redon.

Tout au long du parcours, les bateaux feront escale dans les ports de Pénestin (Port de Tréhiguier), de Camoël, d’Arzal, de La Roche-Bernard, de Folleux à Nivillac et Béganne, de Saint-Dolay (Port de Cran), de Fégréac (Les Bellions) et Redon (Croix des Marins).

Une chasse au trésor est organisée pendant ces 10 jours de fête, des indices seront à retrouver à chaque escale.

Pour le plaisir de tous, des animations festives et gratuites seront proposées à chaque escale, restauration, buvette, concours d’équipage, concerts, expositions, Fest Noz, et feux d’artifice….

La fête se terminera le dimanche 12 mai dans la Petite Cité de Caractère de La Roche-Bernard avec le samedi 11 mai, une parade aux flambeaux des bateaux et un feu d’artifice sur la Vilaine.

Rendez-vous sur le port de Tréhiguier en fin de matinée pour découvrir ce rassemblement de bateaux traditionnels sur la Vilaine et profiter des animations : concert, buvette, restauration…

Programme complet sur : www.penestin.fr ou vilaineenfete.fr ou document en pièce jointe

Programme Vilaine en Fête 2024

