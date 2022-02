Vilaine en Fête : Chants de marins Port de Camoël 56130 Camoel Camoel Catégories d’évènement: Camoel

Vilaine en Fête : Chants de marins

Port de Camoël 56130 Camoel, le lundi 23 mai

Issu du cercle celtique de Pornic, la troupe Jad’Hisse est composée d’une dizaine de gaillards qui chantent et dansent accompagnés de leurs instruments : accordéons, guitares, banjo, yukulélé, bodhran. Ils savent proposer un spectacle dynamique de chants de marins où animer avec entrain un fest noz et sont à ce titre des habitués du festival traditionnel des Bordées de Cancale.

Issu du cercle celtique de Pornic, la troupe Jad'Hisse est composée d'une dizaine de gaillards qui chantent et dansent accompagnés de leurs instruments : accordéons, guitares, banjo, yukulélé, bod…

2022-05-23T09:00:00 2022-05-23T19:00:00

