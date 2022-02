Vilaine en Fête : 5ème édition ! 56130 Camoel, 23 mai 2022, Camoel.

Vilaine en Fête : 5ème édition !

du lundi 23 mai au dimanche 29 mai à 56130 Camoel

Une navigation champêtre et paisible de plus de 140 bateaux faisant escale dans 8 communes différentes, ainsi que des animations terrestres festives et gratuites à chaque étape pour le plaisir de tous.

Public

Une navigation champêtre et paisible de plus de 140 bateaux faisant escale dans 8 communes différentes, ainsi que des animations terrestres festives et gratuites à chaque étape pour le plaisir de …

56130 Camoel 56130 Camoel Camoel Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-23T09:00:00 2022-05-23T19:00:00;2022-05-24T09:00:00 2022-05-24T19:00:00;2022-05-25T09:00:00 2022-05-25T19:00:00;2022-05-26T09:00:00 2022-05-26T19:00:00;2022-05-27T09:00:00 2022-05-27T19:00:00;2022-05-28T09:00:00 2022-05-28T19:00:00;2022-05-29T09:00:00 2022-05-29T19:00:00