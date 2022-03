VILAIN ! Montpellier, 31 mars 2022, Montpellier.

VILAIN ! Montpellier

2022-03-31

Montpellier Hérault

19 EUR Ne manquez pas le spectacle "Vilain !" le 31 mars 2022 au théâtre Jean Vilar !

►La métamorphose de Zoé, jeune fille orpheline, offre l’occasion d’une variation sur le rebond et la résilience. Alors qu’elle s’apprête à nous raconter le conte d’Andersen, la voilà prise dans le reflet d’un miroir, déformée et abandonnée, au milieu d’une tempête. Elle tente alors de trouver un refuge et rencontre un ami, mais son passé la bloque, l’ancre. Petit à petit, Zoé va trouver sa voie : elle traverse, chante et dessine ses souvenirs, mais aussi les trous, les obstacles, comme autant d’étapes consti-tuantes de sa merveilleuse identité.

Tout public à partir de 9 ans

Durée : 1h10

pass sanitaire obligatoire

secretariat-theatre.jvilar@ville-montpellier.fr +33 4 67 40 41 39 https://theatrejeanvilar.montpellier.fr/agenda/vilain

Montpellier

