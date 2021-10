Vilain ! Espace Marcel Carné, 8 janvier 2022, Saint-Michel-sur-Orge.

Vilain !

Espace Marcel Carné, le samedi 8 janvier 2022 à 19:00

Vous connaissez le fameux conte d’Andersen, Le Vilain petit canard. En le faisant résonner avec les textes de Boris Cyrulnik et de Ronald David Laing, Alexis Armengol crée Vilain ! et s’empare du thème de la métamorphose et de la résilience. Cette touchante fable qui évoque le passage vers l’adolescence se raconte pour toute la famille en mots, musique, peinture et images animées. Ne nous privons pas de cet hymne à la différence qui nous apprend que l’habit ne fait pas le moine et que, pour tout, il faut mettre le temps…

Une fable revisitée pour évoquer l’adolescence : le résultat est tonique, optimiste et maîtrisé. Entre mots, musique, peinture et images animées.

