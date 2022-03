VILAIN CANARD – LES DIMANCHES EN FAMILLE Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Catégories d’évènement: Hérault

Villeneuve-lès-Maguelone

VILAIN CANARD – LES DIMANCHES EN FAMILLE
Villeneuve-lès-Maguelone, 3 avril 2022

2022-04-03 – 2022-04-03

Villeneuve-lès-Maguelone Hérault Ne manquez pas le spectacle de théâtre visuel “Vilain Canard” le 03 avril 2022 au Théâtre Jérôme Savary de Montpellier à 16h ! Vilain Canard ! est la traduction, dans la langue de la Cie Lignes de fuite – Ensemble, du conte d’Andersen Le Vilain Petit Canard. Le célèbre conte explique comment l’enfant, en grandissant, doit apprendre à se connaître lui-même et s’accepter tel qu’il est, même si son entourage ne l’aide pas à développer l’estime de soi.

Lignes de fuite – Ensemble travaille sans comédiens et explore comment les disciplines techniques peuvent porter, seules, une narration strictement fidèle au texte. Cette compagnie est née du désir de raconter des histoires à travers les disciplines souvent considérées comme périphériques : la scénographie, la vidéo, le son, la lumière… à partir de 4 ans

