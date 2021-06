VIKTORIA WINDLORD + 1ere partie CAPTAIN STORM La Dame de Canton, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 9 juillet 2021

de 20h30 à 23h

payant

Viktoria Windlord c’est un cocktail electro pop rock chic envoûtant et sensuel, mêlant sonorités glamour et textes décalés.

Une plume audacieuse et des mélodies qui vous invitent dans un univers élégant et singulier.

Inspirée par la pop, le pub rock, l’americana et la soul, la musique du groupe Captain Storm, mené par Jean-Marc Storm guitariste et compositeur, vous embarque pour une croisière riche en émotions et en découvertes mélodiques. Le prochain album, sobrement intitulé « Pop! » est en cours de mixage. Croisière mouvementée assurée avec, notamment, quelques extraits de cet opus.

Concerts -> Rock

La Dame de Canton Quai François Mauriac Port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (479m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (490m)



Contact :La Dame de Canton 0153610849 https://www.facebook.com/ViktoriaWindLord https://www.facebook.com/events/175567061192712?ref=newsfeed

Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-07-09T20:30:00+02:00_2021-07-09T23:00:00+02:00