18 Au milieu d’un cirque imaginaire, Viktor Vincent propose des performances mentales et des expériences toujours plus folles. Mais pour une fois, le pouvoir change de main : c’est le public qui s’en empare, se découvrant des capacités insoupçonnées et des dons qui confèrent aux miracles. À l’écoute de son public, Viktor Vincent invite à participer sans obligation et offre un spectacle où l’on est libre de devenir acteur, ou de rester spectateur. Une expérience à ne pas manquer !

Viktor Vincent aime à raconter des histoires à travers son art, le mentalisme, qu’il pousse à l’excellence. Baladant son univers dans les périodes les plus marquantes de l’Histoire, il nous emmène ici à New-York dans les années 1930.

