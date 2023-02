Viktor Vincent – Mental Circus (Tournée) CENTRE CULTUREL LES ANGENOISES, 9 février 2023, BONCHAMP LES LAVAL.

CENTRE CULTUREL LES ANGENOISES BONCHAMP LES LAVAL 55, Rue du Maine 53960

A MON TOUR(L 2-1068258 & 3-1068259) PRESENTE CE SPECTACLE

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent repousse une nouvelle fois les limites de son art.

Dans l’ambiance des années 30 aux États-Unis, il crée autour de lui un cirque imaginaire où s’expriment les performances mentales les plus folles et les expériences les plus bluffantes.

Ici le pouvoir change de main, c’est le public qui s’en empare se découvrant des capacités insoupçonnées et des dons qui confèrent aux miracles…

Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse, Viktor Vincent fera toujours en sorte que vous vous sentiez parfaitement à l’aise, que vous souhaitiez participer sur scène avec lui ou que vous préfériez rester simplement témoins confortablement installés dans la salle.

Une expérience incroyable dont vous vous souviendrez longtemps

PMR : 0562734477

