Viktor and the Haters (rap électro-punk) Institut National Universitaire Champollion Albi, jeudi 14 mars 2024.

Viktor and the Haters (rap électro-punk) Dans ce trio énergique et engagé, le MC Viktor, qui fut la voix du groupe de rap Kalash est secondé d’Otchakowski (Khodbreaker) au beatbox, looper et backing vocal, sur le son

produit par DJ Kesta Jeudi 14 mars, 18h30 Institut National Universitaire Champollion Gratuit et ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T18:30:00+01:00 – 2024-03-14T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-14T18:30:00+01:00 – 2024-03-14T19:30:00+01:00

Rendez-vous artistique hebdomadaire dans le cadre de l’action culturelle de l’INU Champollion

Institut National Universitaire Champollion Place de Verdun, 81000 Albi

