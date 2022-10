Viking Gravel Hôpital-Camfrout, 12 novembre 2022, Hôpital-Camfrout.

2022-11-12 – 2022-11-13

La Viking Gravel est votre rendez vous Gravel d’automne 2022. Comme pour chaque édition, nous allons vous embarquer dans une histoire tirés de faits réels.

Fermez les yeux, vous êtes au Xème siècle. Des berges de l’Hopital Camfrout, vous apercevez l’Abbaye de Landévennec. Voilà qu’au matin du samedi 12 Novembre de l’an 913, les voiles de nombreux Drakkar font leur apparition dans l’embouchure de l’Aulne au niveau de Logonna. Les Vikings lancent un assaut car l’Abbaye de Landévennec est à l’époque la plus importante fondation monastique de Bretagne occidentale regorgeant d’objets liturgiques en or et en argent.

Les raids s’enchaînent alors et les Bretons de l’intérieur, plus ou moins livrés à eux-mêmes, vont organiser leur défense, profitant du relief pour avertir les populations de l’imminence d’une attaque. Des guetteurs situés à l’embouchure de l’Aulne devaient allumer un feu, relayés par d’autres, postés sur le sommet du Menez-Hom et repris par les veilleurs du Karreg an Tan, qui a depuis gardé son nom de «Roche du Feu», tel un phare annonçant la venue des envahisseurs. La légende dit qu’ils avertissaient ainsi plus de 50 clochers alentours.

Durant cette Gravel, venez relevez le défi d’être plus rapide que les Vikings et serpenterez dans les méandres de la campagne pour allumer les feux à temps et ainsi sauvez des milliers de Finistériens.

60% de chemins et 40% de route pour une expérience inédite en nord Finistère.

camfroutvttnature@gmail.com +33 6 63 74 81 00 https://camfroutvttnature.fr/conval-presentation/

