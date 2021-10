Paris Sunset & Sunside île de France, Paris Vik & the Vibe Tribe Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 2 décembre 2021

“Au programme des compositions, des standards et un hommage à Abbey Lincoln, l’une des inpirations de la chanteuse.” Vik Gečytė présentera son dernier album “In The Moment” (2020, P.M. Records) enregistré avec le contrebassiste américain Gene Perla et sorti en vinyle à la rentrée 2021. Au programme des compositions, des standards et un hommage à Abbey Lincoln, l’une des inpirations de la chanteuse. Élégante et sophistiquée, Vik rivalise avec les plus grandes voix du jazz. Son phrasé de velours, son swing et son sens parfait du tempo font l’unanimité auprès de la critique et du public. Elle débute sur scène à l’âge de 5 ans en Lituanie, son pays natal. Après ses études aux États-Unis, Vik s’installe à Paris en 2008 et se produit régulièrement sur des scènes internationales. Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

