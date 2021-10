Par François Quintin, Direction générale de la création artistique (DGCA) au Ministère de la Culture :

Vik Muniz ne fabrique pas des images, il les transforme et nous restitue celles qui hantent notre mémoire collective. Il invente toutes sortes de modes de reproduction étonnants et fantasques, pour que le regard du spectateur devant ses photographies bascule en permanence du sujet à la matière dont il est recomposé, et inversement. Chocolat, confiture, nuages, détritus, poussières, diamants, confettis, caviar, puzzle, ancre, bulles…

Les matériaux utilisés apportent toujours à l’image un supplément de sens, qui ne manque ni d’humour, ni d’intelligence, et révèlent en nous la conscience cachée d’un regard responsable.

Dans le très beau film Waste Land, Vik Muniz montre son attachement à sortir du cercle fermé de l’art, sa volonté belle et obstinée de faire de son œuvre le levier d’un grand projet humaniste pour changer un morceau de monde, modifier les mentalités, et nous amener à l’admiration de la noblesse et la grandeur d’âme des gestes les plus humbles.

Des hommes et des femmes noyés dans un océan de poubelles ramassent et recyclent les restes de notre monde consumériste et insouciant. Les ordures par lesquelles ils rachètent quotidiennement notre piètre conscience morale du devenir collectif est aux yeux de l’artiste une matière bien plus inestimable que le diamant le plus pur.

Dans cette rencontre avec les ‘Catadores’ du Jardim Gramacho, Vik Muniz nous conduit dans un voyage par vents contraires, une traversée de l’ignoble pour toucher au précieux, que ce soit dans l’immersion au cœur de la plus vaste décharge publique du monde, ou dans le temple de la spéculation de l’art qu’est une salle des ventes.

Comme un alchimiste, Vik Muniz conjugue des univers incroyablement lointains et donne une ampleur sans précédent à son sens inné de la transformation et du recyclage pour faire surgir la beauté et renaître la confiance en l’homme à l’endroit où on l’attendait le moins.

Avec le soutien et dans le cadre de la Biennale Photoclimat – https://photoclimat.com/