VIIIÈME PRINTEMPS DU LIVRE Puissalicon, samedi 23 mars 2024.

VIIIÈME PRINTEMPS DU LIVRE Puissalicon Hérault

VIIIème Printemps du Livre de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Médiathèque. Participation de nombreux auteurs (romans, policier, histoire, bande dessinée, fantasy…) Spécialité de ce VIIIème Printemps du Livre Le monde des Mangas avec présentation de l’histoire de la bande dessinée Atelier souvenir (origami, écriture en japonais…) et mises à disposition de mangas à lire sur place). Gratuit.

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

Avenue de Béziers

Puissalicon 34480 Hérault Occitanie

