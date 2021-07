Lattes Site archéologique Lattara et musée Henri Prades Hérault, Lattes VIII siècles d’Histoire Site archéologique Lattara et musée Henri Prades Lattes Catégories d’évènement: Hérault

Lattes

VIII siècles d’Histoire Site archéologique Lattara et musée Henri Prades, 18 septembre 2021, Lattes. VIII siècles d’Histoire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Site archéologique Lattara et musée Henri Prades

L’association Acanthe du Master Valorisation et Médiation des Patrimoines de l’Université Paul-Valéry Montpellier III invite le public à la découverte du patrimoine de l’ancien port antique de Lattara dans le cadre de la 38ème édition des Journées européennes du patrimoine les 18 et 19 septembre. Petits et grands pourront découvrir la société de nos ancêtres gallo-romains dans une ambiance ludique au travers de différentes activités. Plusieurs ateliers s’adresseront à un jeune public (atelier de calligraphie, petit archéologue), quand d’autres seront à l’attention de toute la famille. Le comptoir antique initiera le visiteur aux pratiques alimentaires, agricoles et commerciales de l’antique cité de Lattara et de nombreuses visites permettront à tous de découvrir ou redécouvrir le site archéologique (balade contée, visite guidée…). Cette année, l’association Acanthe proposera également aux publics une animation marionnette et ombres, et des jeux antiques tels que les osselets, le delta ou le memory. Enfin, il vous sera possible de visiter une maison gauloise reconstruite grâce à des techniques d’archéologie expérimentale.

Entrée libre sans réservation préalable. Certains ateliers nécessiteront une inscription sur place (se référer au programme pour cela). Accès sur présentation du pass sanitaire (tests de moins de 48h, vaccination complète ou rétablissement du COVID-19)

Venez découvrir Lattara, un site fréquenté pendant près de 700 ans au cours de l’Antiquité par les Gaulois, les Étrusques, les Grecs et les Romains. Site archéologique Lattara et musée Henri Prades 390 route de Pérols, 34970 Lattes Lattes Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lattes Autres Lieu Site archéologique Lattara et musée Henri Prades Adresse 390 route de Pérols, 34970 Lattes Ville Lattes lieuville Site archéologique Lattara et musée Henri Prades Lattes