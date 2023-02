VIIÈME PRINTEMPS DU LIVRE Puissalicon Puissalicon Catégories d’Évènement: Hérault

Puissalicon

VIIÈME PRINTEMPS DU LIVRE, 25 mars 2023, Puissalicon Puissalicon. VIIÈME PRINTEMPS DU LIVRE 23 Avenue de Béziers Puissalicon Herault

2023-03-25 – 2023-03-25 Puissalicon

Herault Puissalicon VIIème Printemps du Livre organisé par le Foyer Rural en partenariat avec la Mairie de Puissalicon de 10h à 18h à la Médiathèque Municipale. Rencontre avec écrivains (Romans – bandes dessinées – biographie – fantastique contes pour enfants…). Entrée libre. VIIème Printemps du Livre organisé par le Foyer Rural en partenariat avec la Mairie de Puissalicon de 10h à 18h à la Médiathèque Municipale. Rencontre avec écrivains (Romans – bandes dessinées – biographie – fantastique contes pour enfants…). Entrée libre. foyer.puissalicon@gmail.com +33 6 82 23 53 29 Puissalicon

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Puissalicon Autres Lieu Puissalicon Adresse 23 Avenue de Béziers Puissalicon Herault Ville Puissalicon Puissalicon lieuville Puissalicon Departement Herault

Puissalicon Puissalicon Puissalicon Herault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puissalicon puissalicon/

VIIÈME PRINTEMPS DU LIVRE 2023-03-25 was last modified: by VIIÈME PRINTEMPS DU LIVRE Puissalicon 25 mars 2023 23 Avenue de Béziers Puissalicon Hérault Hérault Puissalicon Puissalicon, Hérault

Puissalicon Puissalicon Herault