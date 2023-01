VII Academy : Journée Portes Ouvertes VII Academy _ Campus Alexandra Boulat, 4 février 2023, Arles.

VII Academy : Journée Portes Ouvertes Samedi 4 février, 14h00 VII Academy _ Campus Alexandra Boulat

Entrée libre

Visite libre des expositions « Modest » d’A. Boulat & « All Tomorrow’s Phantoms » de P.Blenkinsop / Visites guidées / Atelier jeune public : Viens Créer ta diapositive handicap moteur mi

VII Academy _ Campus Alexandra Boulat 49 quai de la Roquette 13200 arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “mailto:arles@vii.academy”}]

The VII Foundation a le plaisir d’annoncer l’ouverture du Campus Alexandra Boulat de la VII Academy avec l’exposition Modest d’Alexandra Boulat et All Tomorrow’s Phantoms, Channelling the Camargue de Philip Blenkinsop.

Le Campus Alexandra Boulat, situé dans l’ancien Grenier à Sel sur les bords du Rhône à Arles, est à la fois un espace culturel dédié à l’éducation dans le domaine des médias, et un lieu d’exposition, de conférences et de débats.

La mission de la VII Foundation est de transformer le photojournalisme en soutenant les nouvelles générations de journalistes et en mettant en avant les reportages qui prônent le changement. Dans un monde où les croyances et les actions sont de plus en plus déconnectées des faits et des réalités, faire évoluer le journalisme documentaire est une urgence.

PROGRAMME JOURNÉE PORTES OUVERTES _ 04/02/2023

14:00 Ouverture

14:10 – 14:30 Visite guidée de lʼexposition All Tomorrowʼs Phantoms, Channelling the Camargue avec le photographe Philip Blenkinsop

14:30 – 16:00 Atelier jeune public Viens créer ta diapositive À lʼappui dʼimages dʼarchives de lʼAgence VII, viens créer ta diapositive ! Cacher, coloriser, révéler… expérimente différentes techniques et repars avec ton oeuvre unique !

Ouvert aux enfants de 3 à 12 ans

Pour les plus jeunes, lʼaide dʼun adulte est recommandée

Trois créneaux horaires sont possibles :

14h30 à 15h00 & 15h00 à 15h30 & 15h30 à 16h00

Durée de lʼatelier : 30mn

Inscription sur réservation : arles@vii.academy

16:00 – 16:30 Goûter enfants & parents : Crêpes & vin chaud

16:45 – 17:30 Visite guidée de lʼexposition All Tomorrowʼs Phantoms, Channelling the Camargue suivie dʼun temps dʼéchange avec le photographe Philip Blenkinsop



© Philip Blenkinsop / VII