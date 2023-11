Ouragan VII Académie – Campus Alexandra Boulat Arles, 2 décembre 2023, Arles.

Ouragan Samedi 2 décembre, 17h30 VII Académie – Campus Alexandra Boulat Entrée libre sur inscription. Le nombre de places disponibles pour cet événement est limité. Veuillez-vous inscrire avant le 30 novembre.

De 17h30 à 19h30, projection du film documentaire Ouragan, suivie d’un temps d’échange.

Des vents de 200km/h, 18 cyclones, 12 pays… Andy Byatt, Cyril Barbançon et Jacqueline Farmer ont fait équipe avec la NASA et le compositeur Yann Tiersen pour porter à l’écran cette expérience unique. Nous voyageons littéralement à l’intérieur d’un ouragan, et ce voyage est fantastique et effrayant. Il commence son périple tumultueux au Sénégal, sous la forme d’une tempête de sable, on le suit quand il s’avance vers l’ouest et traverse l’Atlantique pour y soulever d’énormes bateaux et des vagues en furie, avant de s’écraser dans la jungle des Caraïbes. Fourmis, lézards, chauves-souris, grenouilles, chevaux, hommes, rivières, récifs coraliens …tous plient sous le pouvoir de cette mousson devenue grandiose.

Merci d’arriver 10mn avant.

VII Académie – Campus Alexandra Boulat 49 quai de la Roquette, 13200, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.tickettailor.com/events/theviifoundation/1077096?subject=&body= »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T17:30:00+01:00 – 2023-12-02T19:30:00+01:00

