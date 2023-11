Notre-Dame : La Renaissance d’une Icône VII Académie – Campus Alexandra Boulat Arles, 2 décembre 2023, Arles.

De 14h à 15h, le photographe Tomas van Houtryve présentera son dernier travail « Notre-Dame : La Renaissance d’une Icône » actuellement exposé sur le Parvis de Notre Dame.

Après l’incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2019, Tomas a obtenu un accès exceptionnel pour en documenter sa rénovation et rencontrer les équipes qui sont intervenues dans ce travail monumental. Tomas y explore le sacré, le grotesque et la grâce, transformant le monument en un prisme d’expression personnelle. Lors de cette rencontre, Tomas partagera son expérience, les choix photographiques et les histoires qui se cachent derrière ce travail fascinant.

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T15:00:00+01:00

Tomas van Houtryve